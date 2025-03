Fiordaliso e il pesante caso di corna: "L'ho picchiato in aeroporto"

08 marzo 2025 a

Un vita ricca di aneddoti quella di Fiordaliso. E non solo. La sua infatti è una lunga carriera, caratterizzata dal debutto al Festival di Sanremo con niente di meno di Vasco Rossi e Zucchero. Era il 1982, "Zucchero era un caro amico. Il tempo me l’ha portato via, non abbiamo litigato ma soltanto preso strade diverse". Diverso invece il rapporto con l'altro artista: "Allora - ricorda intervistata dal Corriere della Sera - era un dj, non gliene fregava niente". Poi i due si sono rivisti poco tempo fa: "Il nostro è stato un abbraccio anni Ottanta, siamo tornati indietro nel tempo. E i suoi occhi blu sono sempre gli stessi, il suo sguardo non si batte. Mi piaceva, ma lui non mi vedeva proprio".

La sua non è stata un'infanzia facilissima. Figlia di un padre severo, che "si infuriava perché diceva che non cantavo con passione, per lui la musica era la vita anche se di mestiere faceva l’operaio". Da qui la sua ribellione: "Ho avuto il mio primo figlio a 15 anni, faccia un po’ lei". Mandata in una casa famiglia a Milano, racconta un episodio che le è rimasto impresso: "Su un tram una signora mi indica e dice a un tipo: 'Perché non la fa sedere, non vede che è incinta?'. Lui: 'Poteva pensarci prima'".

Oggi l'amore è un ricordo lontano. Addirittura, ammette, "se in tv vedo scene sensuali cambio canale. Noia assoluta". Eppure tempi addietro "ho macinato chilometri per vedere una persona, anche senza dormire per due notti. Ho detto di no a uno show della Rai per l’ultimo dell’anno con Pippo Baudo". Finita qui? Niente affatto, visto che Fiordaliso racconta: "Ho picchiato un uomo in aeroporto, mi aveva riempito di corna. Gli ho tirato una botta...".