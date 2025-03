Affari Tuoi, bufera sulla fidanzata di Giacomo: "Vuol giocare al posto suo, una piaga". De Martino in imbarazzo

08 marzo 2025 a

Sabato 8 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della trasmissione, il padrone di casa ha voluto dare il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama DIno, viene da Terni ed è il titolare di una tabaccheria, pasticceria, caffetteria.

Il concorrente della serata è il fotografo Giacomo. Lui viene da Ancona, è un fotografo. Anche se in realtà è un biologo. Ma pochi mesi dopo la laurea ha seguito la sua vera passione. Il ragazzo ha deciso di giocare insieme a Sara, la sua fidanzata. "Hai toccato un tasto dolente...", ha detto lei dopo che De Martino aveva chiesto a Giacomo se si volesse sposare. I due fidanzatini hanno pescato il pacco numero 14.

I due fidanzatini, però, non sembrano andare d'amore e d'accordo. Sara infatti ha dato l'impressione di voler rubare il posto di Giacomo come concorrente. troppe volte risponde al posto suo e il suo modo di fare non è passato inosservato. "Mi ma perché non ci andava lei a giocare? a sto poraccio non gli fa decidere niente", ha commentato Giada su X. "Cioè vorrei capire...il concorrente è lui o lei??? Sti parenti che si sentono troppo rilevanti...na piaga...", il messaggio di Agatha.