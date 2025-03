C'è Posta per te, la frase choc di Michele dopo aver umiliato la mamma in studio: "Devo dirti una cosa"

09 marzo 2025 a

A C'è Posta per te una storia davvero triste che colpito e non poco il pubblico in studio e quello a casa. Ospite in studio c'è Rosanna, una mamma di Marcianise dalla vita non facile che ha dovuto separarsi dal suo primo figlio quando lui aveva solo 7 mesi. Poi, nel corso degli anni la donna ha tentato di riavvicinarsi al figlio ormai cresciuto, ma la famiglia dell'ex marito ha sempre cercato di allontanarla. Michele, ormai cresciuto e diventato un uomo comincia la sua vita e si sposa.

Al matrimonio invita anche la mamma, ma, come sostiene Rosanna, la tratta come una estranea. Dopo sei anni di silenzio, la donna torna a farsi viva per ricucire il rapporto e chiede aiuto alla nuora. Ma niente da fare: Michele è irremovibile. Nemmeno davanti alle lacrime della mamma in studio che in modo straziante le chiede di avere un'altra possibilità, Michele si lascia convincere.

Chiude la busta tra i mugugni del pubblico e di fatto chiude anche definitivamente un capitolo della sua vita. Prima di abbandonare lo studio si rivolge a Maria De Filippi e dice una sola frase: "Ogni volta che lei torna io devo ricominciare tutto da capo. Sono stufo". Ma il pubblico lo saluta in modo gelido, in tanti non hanno gradito il suo atteggiamento.