Sanremo 2025, Gabry Ponte fa rosicare i radical chic: sbanca con Tutta l'Italia e vola all'Eurovision

09 marzo 2025 a

a

a

"Tutta l’Italia" di Gabry Ponte si è aggiudicata il San Marino Song Contest, conquistando di conseguenza la partecipazione al prossimo ’Eurovision’ a Basilea dal 13 al 17 maggio. Al secondo posto i ’The Rumpled’, terza piazza per il cantante ucraino Teslenko. Secondo rappresentante dunque per l’Italia all’Eurovision, dove sarà in gara anche Lucio Corsi (grazie al ritiro del vincitore di Sanremo Olly).

E in pochi istanti una strofa della canzone è diventata virale: “Il calcio lo prendono a calci/La moda che fa degli stracci/Cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi/E quante mo-o-onеtine/Ma i desideri son dеgli altri/Ma con le collanine d’oro sulle canottiere/L’auto blu con i lampeggianti/Avanti, popolo, avanti”. Di fatto, come sottolinea il Secolo d'Italia, questa canzone di Gabry Ponte che esalta l'identità italiana potrebbe diventare il nemico numero uno del mondo radical chic. Infatti il testo rivendica il concetto di Nazione sotto tutte le sue sfumature che vanno dalla cucina alla cultura ai luoghi comuni. Un inno in piena regola all'"essere italiani" nel mondo. Ci si aspettano già critiche con la puzza sotto il naso. Del resto quando c'è da esaltare il Paese i soloni di sinistra storcono sempre il naso. Qui di seguito il video clip di Gabry Ponte.