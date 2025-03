Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Andrea: "Vedere gente che ha già i soldi vincere 100mila euro..."

10 marzo 2025 a

Ieri, domenica 9 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato Andrea, in rappresentanza della Regione Molise. Il ragazzo, come confessato dal padrone di casa, fa lo chef ed p un "figlio d'arte". Anche suo padre è cuoco: "Sì, mio padre è cuoco... ma ho iniziato pulendo il pesce". Una rivelazione che stupisce il pubblico: "Va beh - ha replicato il conduttore di Rai 1 - da qualche parte bisogna pure iniziare".

Partita curiosa la sua. Il concorrente del Molise era partito con un pacco bassissimo, quello che conteneva solo 200 euro. Ma poi ha deciso di accettare l'offerta del dottore, che gli aveva proposto un cambio con il pacco numero 3. Una scelta rivelatasi clamorosa, dato che al suo interno c'erano 100mila euro. "Per me ci sono centomila, io sono giocatrice, abbiamo due bambini piccoli, quindi qualche soldo in più ci fa sempre bene, però un po' sono di indole una persona che rischia, magari me ne pento", aveva dichiarato la compagna di Andrea.

Intanto sui social è partita la protesta dei telespettatori. Alcuni infatti sono rimasti dispiaciuti nel vedere dei concorrenti provenienti da famiglie facoltose che si sono portate a casa la cifra record di 100mila euro. "Vedere gente che ha già i soldi vincere 100.000€..... boh", ha commentato un utente su X.