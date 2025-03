Elodie e Diletta Leotta, la foto davanti allo specchio fa impazzire gli italiani

10 marzo 2025 a

Nel mondo dello spettacolo italiano, e ancora più nella "bolla" dei social, Diletta Leotta ed Elodie sono il "power duo" per eccellenza. Bellissime, sensuali, amiche per la pelle che amano condividere con i (tantissimi) fan anche i loro momenti di intimità tutta femminile: esercizi in palestra (al cardiopalma), seratine, momenti di relax e altri decisamente più movimentati.

L'ultima occasione? "Sabato notte": la Leotta, volto del calcio su Dazn, ha pubblicato su Instagram gli scatti casalinghi che la vedono con la cantante romana (che poche ore dopo è apparsa in tv a Verissimo, per una commentatissima intervista da Silvia Toffanin su Canale 5). Le due ragazze sono in tenuta sportiva e posano sciantose davanti allo specchio.

La Leotta con maglietta nera cortissima e pantaloni della tuta grigi, la prima tirata su fin sotto il seno e i secondi calati ben al di sotto dell'ombelico. Stesso look per l'interprete di Black Nirvana e Bagno a mezzanotte, che alla maglietta ha sostituito un top ancora più striminzito. Per entrambe, in bella evidenza il fisico tono e gli addominali scolpiti. E i commentatori si scatenano: "R9 e Ronaldinho", "Mbappe e Vinicius", "2 is megl che 1", "Coppia di campioni, coppa dei campioni", "E si gode… quando esce il film?".

Chi si immagina una serata di bagordi, però, sbaglia di grosso. Elodie ha fatto compagna a mamma Diletta, assistendola nel bagnetto della figlia Aria con una amichetta.