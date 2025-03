La volta buona, rivolta in diretta contro Caterina Balivo: "Vergogna!"

10 marzo 2025 a

a

a

Pubblico di La volta buona, su Rai 1, in "rivolta" contro Caterina Balivo. La colpa della conduttrice campana? Aver riservato troppo poco spazio a Raffaella Carrà nel corso di una delle interviste di oggi.

Nello studio del talk "leggero" del primo pomeriggio c'è Angelo Perrone, nome storico del mondo dello spettacolo italiano. Oggi gestisce un noto ufficio stampa e cura l'immagine di diversi protagonisti dello showbiz di casa nostra e la sua fortunatissima carriera è cominciata decenni fa grazie all'amicizia con Raffa, che a lui appena 19enne si era affidata quando già era famosissima.

Anche di lei Perrone parla, divertito, raccontando qualche succoso aneddoto. "Mi hai detto che lei ti ha prestato anche il vestito di Fatalità, per cosa?", chiede la Balivo. "Per un Carnevale, perché io mi ero travestito da Carrà", ricorda il suo ospite, che poi ci tiene a precisare: "La cosa pazzesca che lei face non era solo avermi fatto prestare l'abito da Gabriele Mayer, ma mi fece portare qui in Rai, ha voluto che Giancarlo, parrucchiere, e Vasco, truccatore, mi pettinassero e truccassero proprio come lei". "Eri la sua bambola!", se la ride la Balivo. "Sì, esatto, ma per lei questo e altro", conclude Perrone tra gli applausi e le sghignazzate di tutti i presenti.

"Per chi ho affittato un intero cinema": Andrea Bosca sconvolge Caterina Balivo

Sui social, però, c'è chi già protesta con toni fin troppo virulenti: "Il vero amico di Raffa. Caterina mi spiace ma su Raffa non mi piaci proprio. Sorvoli velocemente. Non le dai spazio che merita. Vergogna!". Addirittura?