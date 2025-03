Meghan Markle ora sembra la casalinga di Voghera: l'ultima serie è indigeribile

Alessandra Menzani 10 marzo 2025 a

In mezzo a tante guerre, divisioni, contrasti, finalmente una “cosa” che mette d’accordo tutti a livello mondiale, che in qualche modo porta la pace: la serie di Netflix sulla favolosa vita americana di Meghan Markle, che si chiama With Love, Meghan. Una via di mezzo tra Cotto e mangiato di Benedetta Parodi e il reality sull’esistenza da divorziata di lusso di Ilary Blasi.

Tecnicamente è un cooking show. Un programma informale in cui l’ex duchessa di Sussex, moglie di Harry e mamma di Archie e Lilibeth, cucina con amici e condivide momenti di intimità casalinga. Una Meghan Markle versione massaia ma con maglioni Loro Piana da diecimila euro abbinati a pantaloni Zara. Lei invita amici, attori, personaggi del mondo dello spettacolo che facevano parte della sua prima vita, quando era un’attrice della serie Suits.

Prepara dolci con lo sciroppo del miele che coltiva in giardino, piccoli bouquet di fiori profumati e il necessaire per un bagno rilassante da offrire all’ospite di turno, “per fargli sentire quanto gli voglio bene”. Confeziona con l’ospite svariate candele fatte in casa (sempre con il suo miele domestico, qualcuno le dica che il miele è pieno di antibiotici) a cui aggiunge oli essenziali ora di lavanda ora di menta peperita, “che è molto antinfiammatoria”. È tutto un “che tisana deliziosa” e “adoro i tuoi sali da bagno”. With Love, Meghan, racconta la vita dell’ex nobildonna in cui ancora non ha un tubo da fare se non le torte per gli ospiti nella sua tenuta di Montecito. Al confronto Ilary, il docu-reality sempre su Netflix sulla vita ben più cafona (ma genuina) dell’ex moglie di Totti, è cinema d’essai. Straordinarie le parodie che sui social prendono per il sedere la signora Sussex.



Gli otto episodi della serie sarebbero dovuti uscire in gennaio, ma erano stati rimandati per gli incendi di Los Angeles. Lo show è girato nella villa di Montecito dove Meghan e Harry vivono con i figli Archie e Lilibet, rispettivamente di cinque e tre anni.

Attualmente With Love, Meghan è al settimo posto nella top ten del colosso dello streaming, pur essendo stata demolita dalla critica Usa e da quella britannica. C’è chi vede nella stroncatura della serie addirittura un atto razzista e invidioso, in quanto Meghan, donna di colore, non è accettata nel ruolo della riccona. Netflix ha rinnovato la serie per una seconda stagione. Ha fatto bene. È un cult: perché fa parlare. Uno degli otto episodi, in particolare, ha fatto parecchio discutere perché l’ex attrice mostra la sua personale ricetta degli spaghetti. Lei li fa in padella, ci mette gli ingredienti del sugo e cuoce tutto così. Pare che ai figli di 5 anni e di 3 piaccia molto, ai bambini piace anche il Mars, lei lo definisce un “metodo semplice e pratico”. Il procedimento prevede di sistemare gli spaghetti crudi direttamente in padella, accompagnati da feta e pomodorini. Successivamente, Meghan versa acqua calda da un bollitore, coprendo poi la padella con un coperchio. Alla preparazione si aggiungono anche broccoli e bietola, per un piatto che la duchessa descrive come “equilibrato e nutriente”. La tecnica si chiama one-pot, non l’ha inventata lei. Ma per noi italiani, e non solo, vedere tale abominio è un colpo troppo basso. Così come l’operazione simpatia è decisamente poco riuscita: impossibile fare passare la miliardaria di Montecito come una di noi, common people. Con amore, Meghan. Ma anche no.