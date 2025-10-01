Libero logo
Meghan Markle, il padre "intrappolato" al 19° piano

di Maria Pia Petrarolimercoledì 1 ottobre 2025
Dramma per il padre di Meghan Markle, ex attrice americana e duchessa di Sussex nonché moglie del principe Harry. Pare che Thomas Markle, 80 anni, sia rimasto intrappolato nel suo appartamento nelle Filippine dopo il terremoto che ha devastato il Paese provocando oltre 60 morti e decine di feriti. L'uomo si era trasferito nella vivace isola di Cebu, nelle Filippine, con il figlio Thomas Jr all'inizio di quest'anno nel tentativo di ricominciare una nuova vita dopo un periodo piuttosto complicato. 

A confermare la notizia è stata sua figlia, sorellastra di Meghan, Samantha Markle. Che su X ha scritto: "Mio padre è bloccato al 19° piano di un edificio nelle Filippine dopo un violento terremoto, non riesce a camminare ed è intrappolato". In precedenza l'uomo ha vissuto per più di un decennio a Rosarito, città costiera vicino al confine con gli Stati Uniti. Poi, la decisione di cambiare vita. Dunque, prima un breve soggiorno in un hotel a tre stelle, poi il trasferimento in un appartamento in un grattacielo per 670 dollari al mese.

Già nei primi mesi dopo il trasferimento, però, il padre di Meghan avrebbe avuto non poche difficoltà ad adattarsi al nuovo stile di vita nel Sud-est asiatico. Stando a quanto trapelato da alcune fonti, i principali problemi da affrontare per lui sarebbero stati i forti cambiamenti climatico e culturale. "A Cebu ci sono solo due tipi di clima: caldo e umido, e caldo e umido con pioggia - ha spiegato una fonte al Mirror -. È brutale anche per uomini della metà dei suoi anni, ma è comunque triste vederlo con l'aria di chi sta lottando". A tutto questo si è poi aggiunto il terremoto. 

