Sanremo 2025, la rivincita dopo la classifica finale: ecco il brano disco d'oro che spopola su TikTok

11 marzo 2025 a

a

a

’La cura per me' di Giorgia è Disco d’Oro (certificazione Fimi/Gfk). Il brano, tra i più amati dell’ultimo Festival di Sanremo 2025, ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche, per la seconda settimana consecutiva è al secondo posto della classifica Fimi/Gfk, ha superato i 40 milioni di stream totali ed è il brano sanremese più usato su TikTok.

Un tour che si preannuncia imperdibile e che sta registrando un sold out dopo l’altro. Ai due sold out alle Terme di Caracalla di Roma, si aggiunge adesso il doppio sold out al Teatro Greco di Siracusa, il sold out alla Reggia di Caserta che raddoppia con un secondo appuntamento il 26 settembre in Piazza Carlo di Borbone e il sold out all’Unipol Forum di Milano, e a grande richiesta a breve verrà comunicata la data del raddoppio. Si aggiungono poi altre due nuove date: l’11 giugno la data zero dei live estivi all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (Bi) e il 12 dicembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.