Reazione a Catena, "perché siamo crollati": dramma-Brunellini, cos'è successo in puntata

Anche se la loro avventura è durata solo una puntata, l’emozione è stata grande, anzi grandissima, per Martina e Camilla Rastellino, sorelle e protagoniste insieme a Diego Bruno – compagno di Martina da quasi un decennio – di una partecipazione lampo a Reazione a catena, celebre quiz serale in onda su Rai 1.

Il trio ha scelto di presentarsi al pubblico con il nome I Brunellini, un simpatico mix dei cognomi Bruno e Rastellino. “Il gioco finale non è andato come speravamo, ma tra due anni ci riproveremo, come da regolamento”, racconta Martina, 28 anni, impiegata, che sta per coronare il sogno del matrimonio con Diego, 33 anni, anche lui impiegato e arbitro di calcio a 5. La squadra era completata da Camilla, 26 anni, insegnante alla primaria Fratelli Cervi di Limbiate.

La registrazione della puntata si è svolta lo scorso 26 giugno negli studi Rai di Napoli. Purtroppo, il momento decisivo – il gioco dell’Intesa vincente – non è andato come sperato. “Purtroppo all’Intesa vincente, il gioco decisivo, l’emozione ci ha fregato – spiega Martina Rastellino –. Sapevamo che dovevamo fare meglio delle campionesse, che avevano totalizzato ben otto punti, e quando abbiamo fatto i primi errori ci siamo scoraggiati. Peccato, c’eravamo tanto allenati in questi due ultimi anni… da casa è proprio tutta un’altra cosa”.