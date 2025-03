Gene Hackman, l'accusa alle figlie della moglie di Bruce Willis: "Punto e basta. Qualcosa di molto sbagliato..."

11 marzo 2025 a

a

a

Il caso della morte di Gene Hackam e della moglie, Betsy Arakawa, ora pare chiuso: lei sarebbe morta prima di lui, mentre la star di Hollywood si sarebbe lasciata andare, fino a morire a sua volta, forse senza nemmeno essersi reso conto di quanto accaduto a Betsy. Una storia atroce, di degrado e abbandono. Ed è in questo contesto che piovono le pesantissime parole di Emma Heming, moglie di Bruce Willis.

Il punto è che Bruce Willis si è ritirato dalle scene nel marzo 2022, dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, una patologia neurodegenerativa che compromette progressivamente le funzioni cerebrali. Da quel momento, la Heming gli è stata accanto senza sosta, dedicandosi completamente alla sua assistenza. E ora la modella ha espresso il suo pensiero sui social, commentando il tragico caso dei coniugi Hackman, trovati privi di vita nella loro abitazione a Santa Fe il 26 febbraio scorso. "Mi ha fatto capire che anche i caregiver hanno bisogno di supporto", ha spiegato.

Heming ha voluto sottolineare un aspetto spesso trascurato: chi si prende cura degli altri necessita a sua volta di sostegno. "Credo davvero che ci sia qualcosa da imparare da questa storia. Anche chi si prende cura di qualcuno ha bisogno di cure. Punto e basta. C'è questa concezione errata che, come caregiver, si abbia tutto sotto controllo, che si sia perfetti. Io non la condivido. Penso che dobbiamo essere presenti per loro, affinché possano continuare a esserlo per le persone di cui si occupano", ha aggiunto. Chiaro il riferimento a chi si sarebbe dovuto prendere cura di Hackman e della moglie, la sua cargiver. Magari le figlie, che dopo la tragedia avevano ammesso di avere rapporti molto scarsi col padre.

Gene Hackman, 95 anni, sarebbe deceduto a causa di complicazioni cardiache, mentre la moglie Betsy Arakawa è scomparsa pochi giorni prima per una grave infezione polmonare legata all'hantavirus, un virus trasmesso dai roditori. L'attore, affetto da Alzheimer in stadio avanzato, non è stato in grado di chiedere aiuto dopo la perdita della moglie.

Morte Gene Hackman, sotto accusa ci finiscono i figli: la scoperta che può cambiare tutto

Probabilmente, Betsy si era completamente dedicata al marito, trascurando la propria salute fino a un epilogo tragico. Ed è proprio questa condizione di solitudine che Emma Heming ha voluto evidenziare, sottolineando quanto sia fondamentale garantire supporto e vicinanza a chi si occupa del benessere altrui, affinché non si ritrovino isolati nel loro ruolo di assistenza. E chissà a chi fischiano le orecchie...