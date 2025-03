Jovanotti, il "no" alla politica: "Visto che fine ha fatto chi appoggia Biden?", lezione alla sinistra

12 marzo 2025 a

Sold out per Jovanotti al Forum di Milano. Il cantante torna sui palchi dopo il grosso incidente subito a Santo Domingo. "Non è cambiato molto nei live, non è che l ‘incidente ha cambiato il mio piano, cioè già prima dell’incidente avevo progettato questo show con questa band che mi ha aspettato. Era uno spettacolo che avevamo già impostato, non ancora realizzato, però l’idea dei fiori era già presente proprio perché avremmo dovuto debuttare in primavera".

In ogni caso, ancora oggi, il pensiero a quanto successo torna: "È probabile che sia avvenuto anche in una fase della vita, in cui mi sono messo in pericolo per una serie di motivi misteriosi - racconta a FQ Magazine -. Adesso non voglio andare a calarmi nella New Age, però è anche un modo per dare un senso alle cose, come dice Vasco ‘anche se un senso non ce l ‘ha’. Però gli dai un senso e le cose sembrano averlo, te lo mostrano".

Per l'artista "viviamo in tempi difficili, in tempi complicati, in tempi di grandi polarizzazioni, di grandi nervosismi… C’è questa sorta di crisi permanente, di emergenza in cui siamo immersi. E allora abbiamo bisogno di essere forti in un momento, così anche di affrontarlo". Un esempio? "I meme che ormai sono il linguaggio dominante, una frase che ho sentito pronunciare una volta da uno importante che si chiama Elon Musk, che disse “chi controlla i meme controlla il mondo”. Una frase pesante, però non è mica tanto distante dalla realtà… Per cui sfido chiunque a dire che i meme non siano perlomeno attraenti, divertenti… Ce li passiamo, ci giochiamo".

Lontano dalla politica, Jovanotti ammette di essere stato "spinto" a scendere in campo. Una proposta però rifiutata. "Il sindaco di Cortona, il mio vecchio amico, uno dei due candidati, si è ricandidato con la sinistra con una lista… Siamo veramente amici da sempre e lui mi ha chiesto di dargli una mano io ho detto: guarda che non serve più questa roba qua. Avete visto anche in America cosa è successo cioè i personaggi dello spettacolo non aiutano, perché siete voi i personaggi dello spettacolo. Noi siamo quelli ‘seri’ … Avete visto Taylor Swift con Biden, no?".