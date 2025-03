Pietro Genuardi, l'ultimo straziante messaggio prima di morire: "Ho trovato due angeli"

14 marzo 2025 a

Pietro Genuardi è scomparso all'età di 62 anni. L'attore è noto per aver interpretato alcune delle soap opere più amate dagli italiane, quali Centovetrine e Il paradiso delle signore. Si è spento questa mattina, venerdì 14 marzo, al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da diversi mesi.

Lo scorso ottobre, Genuardi aveva annunciato sui social di doversi ritirare dal set de Il paradiso delle signore per colpa di una grande malattia del sangue: "Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo". A dicembre, poi, era arrivato un ulteriore aggiornamento: "Si è concluso il secondo ciclo di chemioterapia e allo stato attuale con totale remissione dei blasti (cellule ematiche malate) sono attualmente sano".

"Ho una grave malattia, lascio Il Paradiso della Signore". Pietro Genuardi, l'annuncio choc | Guarda

E ancora: "Il protocollo prevede però un terzo e ultimo ciclo per la ablazione completa del mio midollo (aplasia) per renderlo favorevole ad accettare quello del donatore. Nella banca mondiale, più di venticinque milioni di giovani donne e giovani uomini si sono resi disponibili a cercare di salvare la vita a me e agli altri malati e in questo mare magnum di anime buone ho avuto la fortuna di trovarne due angeli compatibili, uno a Vicenza e uno in Germania. Al quale si aggiunge mio figlio Jacopo. Sinceramente come dice Dante nel trentatreesimo canto del Paradiso mi piacerebbe essere 'Figlio di mio figlio' se fosse lui il donatore. È come viene rappresentata la vergine nella Pietà da Michelangelo col volto fanciullesco piu giovane del figlio doposto su se... ma vedremo quello che sarà il meglio per me".