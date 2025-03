La Volta Buona, Justine Mattera sconvolge Caterina Balivo: come si è presentata in studio

14 marzo 2025 a

a

a

La puntata di oggi, venerdì 14 marzo, di La Volta Buona, la trasmissione televisiva in onda su Rai 2, si è divisa tra momenti di gioia e di commozione. Cominciamo da quelli tristi. In studio, Caterina Balivo ha voluto ricordare Pietro Genuardi, scomparso oggi dopo una brutta malattia al sangue. l'attore del Paradiso delle signore era stato ospite della Balivo mesi fa. E aveva fatto intendere di avere un brutto problema da risolvere.

"Tutti noi de La Volta Buona siamo rimasti molto colpiti perché quando è venuto Pietro in trasmissione insieme agli altri attori del Paradiso delle signore, durante l'intervista con la dottoressa Cozzolino aveva estratto una carta e aveva cambiato volto - ha spiegato Balivo ai telespettatori -. Nessuno sapeva nulla, ma quella carta ha permesso poi a Pietro di dire che effettivamente doveva capire cosa gli sarebbe successo di lì a poco. In realtà in quel momento si pensava a una cosa personale. Mai io avrei pensato a una malattia, però poi quando lui ha cominciato a parlare effettivamente tutti noi abbiamo capito di non andare oltre perché riguardava la sua salute. La verità è che Pietro aveva cercato di farsi forza. Dietro le quinte mi ha detto che c'era qualcosa che non tornava nelle sue analisi e dovevano capire cosa fosse".

Addio Pietro Genuardi, morto il cattivo della tv. Da Centovetrine al Paradiso delle signore: fine drammatica a 62 anni

Come detto, però, ci sono stati momenti anche più leggeri. Come l'entrata in studio di Justine Mattera. La showgirl si è presentata dalla Balivo con un abito arancione. E ha cominciato a ballare - con movenze molto sexy - con tutti gli ospiti della trasmissione.