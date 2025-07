Reazione a catena, "forse è voluto": Vota Antonio, pesante sospetto

"Niente, in Rai nun c'hanno più un euro". Basta leggere questo ironico commento di un telespettatore di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, per capire come sia andata a finire la puntata andata in onda giovedì 31 luglio. Male, anzi malissimo. In studio ci sono i nuovi campioni, i Vota Antonio, trio composto da Fabrizia, Luca e Francesco, e gli sfidanti Tramezzini, Roberta, Gabriele ed Elena da Bologna. Dopo una "Intesa vincente" non proprio entusiasmante, i Vota Antonio si confermano campioni arrivando all'Ultima catena con "solo" 99mila euro. Un montepremi che dopo una serie di errori a raffica diventa addirittura di 194 euro, dopo l'acquisto del terzo indizio finale. Con "Elemento" e "Positivo", il trio prova con "Contatto" ma non riesce ad azzeccare la parola giusta, "Costruttivo". E su X si scatena il delirio.

"Qualcosa è andato storto non si trova più gente sveglia per questi giochi", "Con queste catene così assurde negli accostamenti gli autori stanno distruggendo la trasmissione. Forse è voluto", "Era più giusta la parola trovata dai concorrenti che la loro. Ennesima dimostrazione di quanto siano propensi verso l'esito del buon gioco". C'è chi li sfotte: "Pur essendo positivi non hanno costruito manco n'aperitivo", "Si tengono per mano anche per 194 euro". Ma le critiche sono soprattutto per gli autori della trasmissione.

