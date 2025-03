Affari Tuoi, bufera sul fidanzato di Ilaria: come si presenta in studio. De Martino a bocca aperta

16 marzo 2025 a

Domenica 16 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la concorrente di questa serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in Rappresentanza della Regione Calabria. Si chiama Chiara, viene da Cosenza ed è una docente cucina e pasticceria. La concorrente invece si chiama Ilaria e gioca in rappresentanza della Regione Valle D'Aosta. Di mestiere fa l'insegnante di sostegno e ha deciso di partecipare insieme al suo "bellissimo" fidanzato. Si chiama Matteo ed è un tecnico di radiologia. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.

Sui social però tantissimi telespettatori si sono scagliati contro il fidanzato di Chiara. Il motivo? Si è presentato in studio con una maglietta nera a maniche corte. Un dettaglio che ha fatto insospettire qualcuno, dato che siamo a marzo e ancora il freddo si fa sentire. C'è chi ha ipotizzato che lo abbia fatto apposta per mostrare in mondo visione i suoi splendidi tatuaggi. "Quindi il fidanzato a maniche corte.. ahhh per far notare i tatuaggi con spiegazione", ha commentato un utente su X.

Altri telespettatori però lo hanno difeso a spada tratta: "Ma ste critiche sul fidanzato con la maglia a maniche corte??? ma che mangiate la sera??? pane e aglio??? ma anche no.. ognuno si veste come vuole..".