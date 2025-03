Luciana Littizzetto, Salvini la inchioda con un video: "Ripudia l'esercito e poi... non servono altri commenti"

17 marzo 2025 a

Lucianina Littizzetto nel mirino di Matteo Salvini. La spalla destra di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha scatenato la scorsa settimana parecchie polemiche per le sue parole sui militari. L'attrice comica nella puntata andata in onda sette giorni per attaccare il piano di riarmo Ue e l'ipotesi di un esercito europeo si è lasciata scappare qualche frase inopportuna contro i nostri militari: "E comunque, Ursulona, te lo devo dire: noi italiani la guerra non la sappiamo fare. Facciamo proprio cagare! Ti faccio vedere uno dei nostri generali, si chiama Vannacci – già dal nome, capisci, Vannacci – e ti rendi conto che non siamo tagliati per marciare in fila, per fare ‘sinist-dest, sinist-dest’. L’Europa è nata dopo la Seconda guerra mondiale per dire ‘Mai più!’ a quell’ecatombe lì. È nata per la pace, mica per la guerra. Nella nostra Costituzione c’è scritto, all’articolo 11, che l’Italia ‘ripudia la guerra’. Non ‘eh, la guerra non ci piace tanto’, non ‘preferiremmo evitare’, no: ‘la ripudia’! Ci fa schifo, ci fa orrore, non la vogliamo. E c’è scritto pure che noi sosteniamo le organizzazioni internazionali che promuovono la pace. Io pensavo che l’Europa fosse una di queste, ma ora mi sa che ci aspettano tempi un po’ difficili, von", aveva detto nella sua letterina.

E sulla sua pagina facebook Matteo Salvini le dà una lezione postando il video dei militari italiani impiegati a monitorare la piena dell'Arno a Pisa. Il commento di Salvini è piuttosto graffiante e si riferisce anche alla partecipazione della Littizzetto alla manifestazione di Roma: "Ripudiano donne e uomini dell’Esercito italiano ma vanno in piazza per chiedere riarmi europei ed eserciti comuni. Non servono altri commenti".