L'Eredità, "Americano sbagliato?": bufera su Marco Liorni. Cosa è successo alla Ghigliottina

A L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, è andata in scena una puntata ricca di colpi di scena. Sophia, la campionessa di ieri - lunedì 18 marzo -, aveva detto al padrone di casa: "Non c'è due senza tre". La ragazza si stava riferendo al fotto che per ben due volte è arrivata fino alla Ghigliottina. Senza però portarsi a casa neanche un centesimo. Incredibilmente, però, le sue parole sono state premonitrici.

Sophia, infatti, è arrivata ancora una volta fino alla Ghigliottina. Per portarsi finalmente a casa il montepremi - 25mila euro -, doveva trovare una parola che quadrasse con "Piano", "Sbagliato", "Parigi", "Frigorifero" e "Latino". Dopo qualche istante di riflessione, la concorrente ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Reparto". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Americano". E sul "Sbagliato" si è scatenata una polemica senza precedenti.

Sui social tantissimi telespettatori hanno protestato contro Liorni per aver detto che l'Americano - il famoso cocktail - può essere anche sbagliato. "#l'eredità non esiste l'americano Sbagliato è il Negroni Sbagliato, un cocktail Americano ha il Campari e il Vermouth e basta", ha commentato un utente su X. "comunque è NEGRONI sbagliato non AMERICANO sbagliato", un altro messaggio.