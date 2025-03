L'Eredità, la frase sconcertante dopo la vittoria di Gabriele: "Cosa ha detto mia madre..."

20 marzo 2025 a

Anche questa sera, su Rai 1, è andata in onda una nuova emozionante puntata di L’Eredità, il celebre gioco preserale condotto da Marco Liorni. Il programma, amatissimo dal pubblico e molto attivo sui social, ha regalato un finale entusiasmante grazie alla vittoria del campione Gabriele, che si è aggiudicato un montepremi di 75.000 euro. Gabriele è riuscito ad arrivare alla fase cruciale del programma, la "Ghigliottina", con un montepremi iniziale di 150.000 euro, che si è poi dimezzato fino a 75.000 euro durante le scelte strategiche. Gli indizi da collegare questa sera erano: “angolo”, “materiali”, “brutta”, “anatomia” e “impero”.

Gabriele ha ammesso di aver avuto un momento di incertezza, confessando di non avere alcuna idea chiara fino agli ultimi secondi. Ma, proprio quando tutto sembrava in bilico, un’intuizione brillante lo ha guidato: ha scritto “caduta” sul foglio, e la parola si è rivelata corretta, assicurandogli la vittoria e scatenando l’entusiasmo in studio. E sui social c'è chi però si è scatenato: "Io e il ragazzo dell’eredità che azzecchiamo la parola della ghigliottina grazie ad anatomia di una caduta solo che lui vince 75 mila euro io la gloria e mia madre che mi dice vedi che serve a qualcosa andare al cinema ogni tre giorni", uno dei commenti diventati virali sui social.