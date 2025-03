Bobby Solo, malore sul palco: "Non sto bene" e poi si accascia. Concerto interrotto

21 marzo 2025 a

Imprevisto e paura per Bobby Solo. Il cantante è stato colpito da un malore durante un suo concerto evento a Pordenone. In occasione dei suoi 80 anni, Solo è salito sul palco del Capitol. Qui però, dopo quarantina di minuti, ha dovuto fermare l'esibizione creando parecchia apprensione nel pubblico che affollava il locale per il concerto gratuito. "Non sto tanto bene", ha detto al microfono prima di accasciarsi sul palco privo di sensi davanti al pubblico.

A quel punto, e repentinamente, è stato portato un sipario sul palco del Capitol mentre lo staff del locale e quello del cantante hanno effettuato il primo soccorso a Bobby Solo. Il cantante successivamente è stato seguito dai sanitari e trasferito all'ospedale per i controlli del caso. La possibile causa del malore potrebbe essere stata uno stato influenzale che il cantante 80enne ha cercato di contenere con antibiotici prima del concerto evento.

Dopo alcune ore in ospedale, Bobby Solo è stato rimandato a casa, ma oggi dovrà ripresentarsi in ospedale per i controlli sul suo stato di salute. "Stasera (ieri sera, ndr) il concerto di Bobby Solo è stato interrotto causa malore dell'artista ma vogliamo rassicurarvi sul suo stato di salute. Mentre era ancora sul palco, appena si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto! ROCK'N'ROLL SEMPRE!", si legge nella pagina facebook del locale Capitol.