La Volta buona, "il segreto del suo seno sodo". Flora Canto sconvolge la Balivo

21 marzo 2025 a

a

a

La domanda fondamentale è la seguente: come fa il seno di Carmen Di Pietro a essere così sodo? Questo è stato il tema al centro del dibattito nell'ultima puntata di La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. Ospite della trasmissione Flora Canto, che ha svelato un curiosissimo aneddoto che ha visto protagonista proprio Carmen Di Pietro.

"Possiamo prendere le difese di Carmen Di Pietro - ha esclamato Caterina Balivo seduta sul divanetto dello studio -. Almeno sui reggiseni nel freezer. C'è una persona che ha aperto quel freezer: Flora Canto". A quel punto ha preso la parola l'attrice. E ha lasciato tutti a bocca aperta.

"I figli saranno fieri di papà!". Corna, battutaccia di Edoardo Vianello (e Balivo non gradisce)

"Ebbene sì, ero andata a intervistarla a casa per un programma - ha rivelato Flora Canto a Caterina Balivo -. Aprì questo cassetto e aveva tutti i reggiseni in ordine cromatico. Sotto i bastoncini e i sofficini - ha precisato -. Tutto quello che normalmente ci sta nel freezer. Poi le chiesi: 'come mai i reggiseni nel surgelatore?'. 'amore perché così mi rimangono sode quando li metto'".