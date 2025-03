Affari tuoi, "perché le vincite sono pilotate": lo studio che fa esplodere il caso

21 marzo 2025 a

Nuova bordata di Striscia la notizia ad Affari tuoi, il diretto concorrente nella fascia dell'access prime time. Secondo il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, il fortunatissimo programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino è "un gioco pilotato tramite la continua interazione del giocatore con il 'Dottore'".

A sostenerlo è il dottor Gianandrea Giacchetta, ricercatore universitario di economia applicata, sostenendo di avere "prove scientifiche" a sostegno della sua (pesantissima) tesi. Il professore ha condotto un vero e proprio studio statistico sui pacchi e sulle somme vinte, che in particolare nell'edizione 2024/25 hanno destato parecchio clamore anche tra i telespettatori che ogni sera commentano lo show in presa diretta sui social.

"Abbiamo analizzato le ultime 169 puntate, quelle condotte da De Martino, e abbiamo rilevato una vincita media di 31.133 euro", spiega Giacchetta a Rajae Bezzaz, l'inviata di Striscia. "In particolare ci siamo chiesti se il gioco fosse completamente in mano al caso. Così, per analizzare meglio il problema, ho prodotto dei grafici a barre da cui rileviamo dei picchi in prossimità delle vincite pari a 0 euro e di quelle comprese tra i 20.000 e i 75.000 euro. Mentre se il gioco fosse tutto in mano al caso ci attenderemmo un grafico sostanzialmente piatto".

Max Giusti, ex conduttore di Affari Tuoi, nel settembre 2024 al podcast Tintoria aveva parlato del budget a sua disposizione ai tempi dello show, 33mila euro a puntata. La media combacia con quella della di questa stagione, sebbene il Dottore, l'autore Pasquale Romano, in una intervista dello scorso novembre avesse smentito l'esistenza stessa di un budget, attribuendo qualsiasi vincita dei concorrenti semplicemente alla "fortuna" e all'aleatorietà del caso. Parole che non convincono però né Striscia né il professor Giacchetta.