L'Eredità, "già Flavio Insinna": la risposta della Ghigliottina sconvolge tutti, caos sui titoli di coda

"Dai, stasera è facilissima. L'abbiamo indovinata tutti". Su X i telespettatori de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sono un coro unanime: la risposta corretta della Ghigliottina della puntata di venerdì sera è "Codice". La raffica di commenti è impressionante: "Codice mi sembra scontato. Chissà?", "È codice sicuramente!!!!", "Codice easy".

In studio, il campione Gabriele, giudicato da tutti bravo, intuitivo e preparato, deve ancora concludere la striscia dei cinque indizi. Finirà anche lui per scrivere "Codice" sul suo cartoncino. Salvo poi avere una tremenda delusione.

Le cinque parole sono "Segreto", "Digitale", "Lavatrice", "Binario" e "Romanzo". "Mi sa che vogliono fare vincere un bel po' di soldi a Gabriele", azzarda un appassionato sui social. Sono in tanti, però, a doversi ricredere perché Liorni e gli autori spiazzano tutti: la risposta giusta, infatti, è "Cassetto". E qui i fan si scatenano di nuovo, stavolta nelle proteste.

"Il cassetto digitale in effetti era già in una Ghigliottina quando c'era Flavio a condurre", rammenta uno tornando con la memoria all'epoca di Flavio Insinna. "Cassetto? Ma dai ci stava meglio Codice", "Mah... ci stava benissimo anche codice", "Della serie, era meglio codice...", "Vabbè 'cassetto digitale' scricchiola… Sarebbe 'fiscale'…", "No! Cassetto? Ci stava meglio codice!!", "Ero troppo convinto che fosse codice", "E invece è cassetto". Eggià.