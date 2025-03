The Voice Senior, chi è Loredana: dove l'avete già vista in tv

22 marzo 2025 a

Non finisce di stupire, The Voice senior. Lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici ogni settimana porta sul palco un volto solo apparentemente sconosciuto. E questa volta, oltre a Luigi Sbriccoli figlio dell'indimenticabile Jimmy Fontana, tocca a Loredana Maiuri.

Per questa splendida signora, si è trattato di una grande, grandissima occasione per tornare in tv dalla porta principale, dopo esserci già stata da giovanissima. L'aspirante cantante, nata 61 anni fa a Tivoli, da bambina era una fan scatenata di Raffaella Carrà, come molte sue coetanee d'altronde. Quella bambina di cui la regia di Rai 1 ha mandato in onda le tenerissime immagini forse non poteva immaginare che un giorno avrebbe lavorato fianco a fianco con il suo idolo.

Appena diplomata, Loredana vola a Londra dove inizia a esibirsi nei locali coltivando il suo sogno. Tornata in Italia, quella bellissima 22enne appassionata di rock'n roll supera un provino d diventa corista in tv proprio per Buonasera Raffaella, il programma-cult della Raffa nazionale.

"Tutto il cast – ricorda Loredana – per tre settimane è stato trasferito a New York, pensavo di impazzire di gioia: gli ospiti erano Stevie Wonder, James Brown, Ella Fitzgerald". Ma soprattutto c'era la Carrà, con cui ha lavorato anche a Domenica In, prima di terminare la sua esperienza in tv nel 2024.

La sua esibizione sulle note di Proud Mary di Tina Turner, come prevedibile, ha convinto tutti i giudici a girarsi. Finale lieto e inevitabile: Loredana ha scelto di gareggire nel team della sua omonima, Loredana Bertè.