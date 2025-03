Il Volo, Ignazio Boschetto: "Quanti chili ho preso dopo il matrimonio"

23 marzo 2025 a

Cosa fanno tre italiani a New York? Di tutto, se sono Il Volo. Intervistati da Repubblica alla vigilia del loro quinto concerto al Radio City Music Hall, uno dei templi della musica mondiale, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto si sbottonano rivelando qualche lato privato del loro essere "superstar".

Il primo, per esempio, ha una passione da intellettuale per la filosofia: nel tempo libero legge con gusto i tomi di Nietzsche o Feuerbach e non è solo un vezzo: "Alimentano la mia tesi: Dio è una proiezione dell’uomo", azzarda. Per chi come i tre ex tenorini, oggi portabandiera del belcanto italiano nel mondo, ha ritmi insostenibili per i comuni mortali, la meditazione (45 minuti al giorno) d'altronde è fondamentale tanto quanto l'esercizio fisico e gli allenamenti in palestra.

Su quest'ultimo punto, però, Ignazio svicola un po' e tra il serio e il faceto ammette: "Da quando mi sono sposato ho preso 20 chili. Per fortuna viviamo in un mondo che è sempre meno propenso al body shaming. Peccato non bastino i libri che legge Gianluca per rendere sano il mio corpo, sennò iniziavo a leggere anch’io".

E Piero? Dei tre artisti, è quello più "isolato" dalla bolla social: "Viviamo nella spettacolarizzazione del nulla. Non c’è più intimità o privacy. Se si azzera il mistero dell’artista, cosa resta della sua vita?".