Domenica In, Mara Venier intervista Alessia Marcuzzi e diventa un caso. Insulti: "Spaventosa"

Niente da fare, ogni intervista a Domenica In, su Rai 1, per i telespettatori più cattivi e maliziosi diventa occasione per rampognare Mara Venier su X. E anche oggi il faccia a faccia con Alessia Marcuzzi non fa eccezione.

"Impara dalla Marcuzzi, lei si è presa una pausa... tu, vai in pensione", incalza un leone da tastiera rivolgendosi direttamente alla padrona di casa. Sotto accusa la scelta di far mandare in onda alcuni contributi video. "Mara capiamo la tua amicizia con tutti i tuoi ospiti, ma non si capisce perché devi sempre infilarci tuo rvm", scherza un fan. Più duri, decisamente, tutti gli altri: "L'RVM dell'intervista con l'RVM dell'intervista con l'RVM dell'intervista", "Mamma mia l’egocentrismo di Mara Venier è quasi spaventoso, mi fa morire dal ridere".

E ancora, parole in libertà: "In pratica noi paghiamo il canone per vedere due che si lodano e si imbrodano ... che caz***o ce ne frega, la gente cerca intrattenimento vero non chiacchiere tra due che si frequentano", "La conduttrice pure psicologa". Fino al delirio puro: "Ma che caz***o di programma è Domenica in? Invece di regalarci uno spettacolo di varietà (come 'naturalmente' dovrebbe essere) ci PROPINANO interviste di gente di cui... ce ne può frega di meno! Ma un 'boicottamento' (così, al posto di boicottaggio, ndr) bello e buono a questo tipi di TV si può fare?".

