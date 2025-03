Elodie, a Domenica In le mostrano questa foto e cala il gelo: finisce a insulti

24 marzo 2025 a

"Io ho un'idea di me un po' pazza, un pensiero folle. Cioè che quando entro nella vita delle persone, la miglioro. Penso di avere un'energia positiva. Lo penso sul serio, che quando staranno con me accadranno delle cose belle nella loro vita". Elodie è la star indiscussa di Domenica In del 23 marzo. Entrata da diva, con look strepitoso, simpatia, affabilità.

L'intervista nel salotto di Rai 1 con Mara Venier procede che è una meraviglia. La cantante romana scherza, sorride, si apre a confidenze anche molto personali, proprio come il rapporto con i suoi fidanzati e le sue amicizie. Ma a un certo punto, il colpo di scena. Anzi, il "colpo basso", come suggeriscono tantissimi telespettatori che seguono la puntata e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter.

"Iannone? Quando ho capito che volevo essere sua": Elodie sconvolge Domenica In

Come da prassi quando l'ospite è molto famoso, la regia manda in onda un Rvm, un contributo video in cui si cerca di riassumerne la vita e le "imprese" professionali. Tra uno spezzone e l'altro, ecco la foto di Elodie con Marracash, il celebre rapper milanese con cui ha avuto una intensa, turbolenta relazione dal 2019 al 2021. Due anni pienissimi di alti e bassi, ma che a detta di entrambi hanno segnato indelebilmente le loro vite e la loro dimensione emotiva. Insomma, il classico tormentato, indimenticabile amore.

Le telecamere inquadrano l'interprete di Due e Black Nirvana proprio mentre osserva la foto del suo abbraccio a Marra: lo sguardo è quasi impassibile, ma si scorge un velo di malinconia, forse dolore per quello che poteva essere e non è stato. E sui social, piovono critiche sulla decisione di riproporre quel pezzo di vita con così tanta leggerezza.