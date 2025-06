Rita De Crescenzo, il video per il referendum è sconcertante

Ormai è prassi consolidata. Quando a sinistra le cose sembrano mettersi male, ecco partire l’appello. Agli elettori? No. Ai militanti? No. Nulla di tutto questo. Il campo largo sta “regalando” al Paese una nuova ideologa: Rita De Crescenzo, influencer partenopea salita ahinoi alle cronache nazionali per aver guidato l’invasione dei napoletani a Roccaraso. Le sue “doti organizzative” non sono passate inosservate a sinistra, tanto che il Movimento 5 Stelle aveva deciso di assoldarla per promuovere il corteo grillino contro il riarmo lo scorso aprile a Roma. A certificare il sodalizio, un selfie (generato con l’intelligenza artificiale) della De Crescenzo con Conte, pubblicato sul profilo Instagram dell’influencer.

Ora è tornata. Dopo qualche mese al fianco della sua nuova “guida” Maria Rosaria Boccia, con la quale ha avviato una sorta di sodalizio politico, la tiktoker napoletana è riscesa in campo. Anzi, è stata richiamata in campo. Eh già perché sui suoi profili è comparso un video in cui invita i suoi followers a recarsi alle urne per votare i referendum dell’8 e 9 giugno. A molti però non è sfuggito un dettaglio: su TikTok il video riporta la dicitura “partnership retribuita”, marchio che i creatori di contenuti sono costretti ad esporre quando realizzano video sotto compenso di soggetti terzi. Chi abbia ingaggiato la De Crescenzo nell’estremo tentativo di portare qualcuno ai seggi non è dato saperlo al momento, ma un’idea non è difficile farsela.

Nel corso del famoso video-promozionale, la De Crescenzo ha annunciato di aver ritirato in Comune le schede elettorali di tutta la famiglia per potersi recare ai seggi. Il tutto, con una dedica speciale: «Voglio ringraziare all’assessore comunale di questo quartiere qua, che mi ha aiutato a cacciare le tessere elettorali», dice testualmente la tiktoker. Considerando che tutte le municipalità di Napoli - dove lei vive - sono governate dal centrosinistra, rimane solo da scegliere il partito. Qualche informazione in più potrebbe arrivare a breve, dato che miss Roccaraso nell’ultimo periodo non ha mai nascosto il suo desiderio di candidarsi in prima persona. «Voi mi state a sentire a chi votare, va bene?» chiede ai suoi seguaci. «Poooi - fomenta i suoi - ci sarà un’esplosione». Chissà che, riuscendo a portare al seggio un buon numero di followers, questa fantomatica esplosione possa tramutarsi proprio nell’annuncio di una sua candidatura alle prossime regionali campane del prossimo autunno. Rimaniamo connessi in attesa di capire se, anche stavolta, compariranno i pullman...