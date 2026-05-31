Domenica In, Teo Mammucari ancora assente: il giallo e le parole della Venier

Mara Venier ha rivolto un saluto anche a Teo Mammucari. In occasione dell'ultima puntata della stagione di Domenica In, la conduttrice di Rai 1 ha ringraziato tutta la squadra che ha lavorato con lei. "Un grazie ai miei compagni di avventura. Ne manca uno, ti voglio bene Teo". Il comico, fino a poco fa ospite fisso della trasmissione, ha dato forfait due volte. Il motivo è tutt'ora un giallo.

Secondo le ricostruzioni circolate, ci sarebbero tensioni con la Rai. Giuseppe Candela su Dagospia ha raccontato che Mammucari sarebbe stato presente alle prove del sabato precedente, mostrando però segnali di forte nervosismo. Da lì sarebbe maturata la decisione di saltare la puntata. Sempre secondo questa ricostruzione, dietro il malumore ci sarebbero il mancato via libera a un suo progetto per i palinsesti estivi e la possibile mancata riconferma de Lo spaesato nella prossima stagione.