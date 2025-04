Che tempo che fa, esplode il caso-Belen: Fabio Fazio demolito

Fazio travolto dalle critiche. Il conduttore di Che tempo che fa infatti è finito nel tritacarne dei commenti social per il suo atteggiamento con Belen Rodriguez che di fatto è stata intervistata da "Fabietto" nello studio di canale Nove. Ma quando Belen si è posizionata sulla scrivania di Fzio, un po' come usa fare la Littizzetto, ecco che il conduttore non resiste e si lascia andare a qualche commento di troppo: "Vuoi che salga sul tavolo?". "Solo per vedere la differenza", afferma Fazio guardando Belen e avventurandosi in un paragone con la Littizzetto. Poi ha chiesto a Belen di leggere una letterina al posto di Lucianina e così è partita l'altra battuta che ha scatenato la bufera sui social: "Leggila, leggila bella lunga eh...". E così in pochi istanti su Facebook e X si è scatenata la tempesta. C'è chi dà del "sessista" a Fazio.

E anche chi ha scritto ieri sera che l’intervista è stata “davvero imbarazzante” e che Fazio sembrava “in difficoltà nel trovare il registro giusto”, criticando il suo atteggiamento come eccessivamente goffo o forzato di fronte a una “bella donna”. Questi passaggi hanno diviso il pubblico: c’è chi ha trovato le battute divertenti e in linea con lo stile provocatorio di Belén stessa (che ha dichiarato “mi piace accendere un po’ il fuoco”), e chi invece le ha giudicate fuori luogo, accusando Fazio di ridurre l’ospite al suo aspetto anziché valorizzarne la carriera o la personalità. Un ulteriore elemento di discussione è la gaffe sul nonno di Belén, morto, che Fazio ha paragonato alla sua età, scatenando una reazione della showgirl (“Hai fatto una figura tremenda”).