Otto e Mezzo, lite Lerner-Bocchino: "Vasellina, strattoni"

Scontro a Otto e Mezzo tra Italo Bocchino e Gad Lerner nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 10 aprile. Al centro del dibattito i dazi di Trump. Lerner parte subito a testa bassa: "Ciò che ha detto e fatto Trump in queste ore testimoniano tutta la vulnerabilità degli Stati Uniti sotto il profilo finanziario e anche politico. È stato costretto a innestare la retromarcia". Poi però tira in mezzo Giorgia Meloni che nei prossimi giorni, il 17 aprile, incontrerà il presidente degli Stati Uniti: "Lei era vicina a Trump, ci avevano detto che con un rapporto privilegiato con Trump avremmo fatto fortuna. E ora invece...".

Bocchino lo interrompe subito: "Mi stupiscono le tue parole Gad, accusavate Meloni di non prendere posizione in campagna elettorale e ora la attaccate?!". Lerner incassa il colpo ma comincia a delirare: "Trump è un Biden senza vasellina e chi pensava che certe cose si risolvono con strattoni pesanti senza vasellina dovrà ricredersi". Parole letteralmente fuori controllo che hanno lasciato interdetto anche lo stesso Bocchino collegato proprio dagli Stati Uniti. Poi Lerner insiste sul suo punto e interrompe più volte Bocchino che lo redarguisce: "Per favore mi fai finire?". E a fatica Bocchino è riuscito a terminare il suo ragionamento.