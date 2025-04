Littizzetto al veleno su Meloni: "Le chiederemo di non usare il rossetto"

Poteva mancare la letterina di Luciana Littizzetto alla vigilia ormai del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti? Puntuale arriva col suo carico di veleno. Per arrivare a colpire la premier, Lucianina parte da molto lontano. Con ironia e sarcasmo indirizza la sua missiva al lato b di Donald Trump. Il tutto legandosi alla recente esternazione del presidente Usa che dopo il varo dei dazi (ora sospesi) ha affermato di avere una coda di Paesi pronti a "baciargli il c...".

Ecco cosa legge la Littizzetto sdraiata sulla scrivania di Fazio: "Eminentissimo c... di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale. Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un c… oltretutto a stelle e strisce, un vero c... yankee. E dire che ne ho scritte, di letterine, a tanti… A grandissime teste di… sì. A gente con la faccia come… sì. Ma mai direttamente a un c...".

E ancora: "Ma la vita è così. C’è il giorno che ti tocca, anche se prima ti è sempre andata di c.... Per prima cosa spero che almeno tu non faccia pendant con la faccia color nespola del tuo proprietario: un c... arancione di quelle dimensioni ricorda i catarifrangenti dei Tir e non sai mai che colore di mutande abbinarci. Ho anche il sospetto che tu non sia sodo come quello di Roberto Bolle, ma piuttosto abbia la consistenza del purè che accompagna l’ossobuco". Ma è sulla conclusione che arriva l'affondo: "Ah caro c... tra qualche giorno da te arriverà Giorgia, mi raccomando trattala bene perché non sta attraversando un periodo facile. Noi le chiederemo, da parte nostra, di non mettere il rossetto...". E giù applausi e sorrisetti di Fazio.