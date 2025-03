Chiara Ferragni, clamoroso in aeroporto: "Ai controlli di sicurezza..."

Uno strano episodio in aeroporto a Bergamo prima di partire per la Romania: Chiara Ferragni ha raccontato, in un video su TikTok, che le è capitata "una cosa troppo divertente". L'influencer, nel video girato dalla sua camera d'albergo, ha detto: "Ciao ragazzi, sono a Bucarest per un lavoro e ci resterò fino a lunedì e sono venuta qui da Bergamo con un volo diretto". Poi ha raccontato cosa le è successo: "Ai controlli di sicurezza c'erano queste ragazze che stavano lavorando ma non riuscivano a capire se fossi io o no e continuavano a dire 'No, ma è identica alla Ferragni, ci assomiglia'".

"Passo il controllo e avrei voluto salutarle e dire che ero io - ha proseguito l'imprenditrice digitale - ma una di loro si è messa davanti a me e mi ha detto 'No, tu assomigli alla Ferragni ma sei molto più bella, hai un viso più bello del suo'. Io non so se prenderlo come un complimento o meno, visto che sono io". Il suo filmato, intanto, ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni. Ai suoi follower su Instagram, invece, l'influencer ha detto che è la prima volta che visita Bucarest e che, per questo, è molto emozionata.