Affari Tuoi, chi è Gennarino: il nuovo "pacco" presentato da Stefano De Martino

Oggi, domenica 20 aprile - il giorno di Pasqua -, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il conduttore a inizio puntata ha annunciato un nuovo "pacco" previsto per il gioco Gennarino. Poi ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Calabria. Si chiama Rosina, viene da Acri in provincia di Cosenza e nella vita lavora in un agriturismo.

La concorrente invece è Elisa, in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Lei è qui da 18 puntate ed è mamma di due bimbe. La ragazza è sposata con Davide dal 2020 ma stanno insieme da una vita. Lui nella vita fa l'assistente alla produzione in un'azienda metalmeccanica. Insieme hanno giocato col pacco numero 3. "Buona Pasqua", ha detto De Martino.