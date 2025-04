Affari Tuoi, "se doveva trovare Gennarino...": Elisa umiliata così

La partita di Elisa ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, è stata piuttosto tragica. Lei e suo marito hanno giocato col pacco numero 3. Ma non ne hanno azzeccata una. Dentro la loro scatola c'erano solo 10 euro. Poi, in un nanosecondo, sono volati via i pacchi con 300mila, 200mila e 100mila euro. Tant'è che persino il Lupo ha consigliato alla concorrente di accettare un'offerta del Dottore. Ma lei ha fatto capire ai telespettatori che è venuta lì per un solo motivo>: giocarsi le sue carte.

Il disastro si è consumato secondo dopo secondo. La ragazza e suo marito hanno bruciato ogni tiro a loro disposizione. Poi a un certo punto Elisa ha deciso di cambiare il suo pacco numero 3. Non una cattiva idea, dato che conteneva solo 10 euro. E in quell'altro, invece, c'era Gennarino. Ma per scoprirlo ci è voluta un'infinità di tempo. E qualche spettatori si è un po' indisposto: "Se dovevano trovare in quale Regione vive Gennarino la trasmissione finiva alle 23.00".