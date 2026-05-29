Sinner perde al Roland Garros? Occhio al gesto di Fabio Fazio in tribuna

Jannik Sinner non è riuscito a portare a casa il Roland Garros, il torneo parigino tanto atteso. Il numero 1 del mondo è stato eliminato nel secondo turno. Il tennista altoatesino è stato sconfitto in cinque set dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 Atp, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 dopo 3 ore e 31 minuti di gioco. Sinner era avanti di due set e 5-1 nel terzo quando ha accusato un improvviso malore a causa delle temperature estreme di Parigi, da quel momento non c'è stato nulla da fare ed è iniziato un inesorabile calvario che lo ha portato alla sconfitta.

Sinner, si è spenta la luce: il piano per non mandare all'aria anche Wimbledon A Roma, a guardarlo bene, qualche scricchiolio si era già sentito. Coperto dalle vittorie, dai numeri, dall&rsquo...

"Faceva caldo, ma era sopportabile. Non stavo morendo dal caldo. È una sconfitta difficile da accettare vista la mia posizione, ma è così - ha ammesso sconsolato in conferenza stampa - Avrò bisogno di tempo per recuperare completamente".

Sinner non ha sbagliato nulla, neanche nella sconfitta Jannik Sinner non ha sbagliato nulla neanche nel giorno della sconfitta. E voi direte: «Il solito peana pure dopo ...