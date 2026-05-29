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Sinner perde al Roland Garros? Occhio al gesto di Fabio Fazio in tribuna

venerdì 29 maggio 2026
Sinner perde al Roland Garros? Occhio al gesto di Fabio Fazio in tribuna

2' di lettura

Jannik Sinner non è riuscito a portare a casa il Roland Garros, il torneo parigino tanto atteso. Il numero 1 del mondo è stato eliminato nel secondo turno. Il tennista altoatesino è stato sconfitto in cinque set dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 Atp, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 dopo 3 ore e 31 minuti di gioco. Sinner era avanti di due set e 5-1 nel terzo quando ha accusato un improvviso malore a causa delle temperature estreme di Parigi, da quel momento non c'è stato nulla da fare ed è iniziato un inesorabile calvario che lo ha portato alla sconfitta.

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"Faceva caldo, ma era sopportabile. Non stavo morendo dal caldo. È una sconfitta difficile da accettare vista la mia posizione, ma è così - ha ammesso sconsolato in conferenza stampa - Avrò bisogno di tempo per recuperare completamente".

Sinner non ha sbagliato nulla, neanche nella sconfitta

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A essere sconsolato anche Fabio Fazio. Il conduttore del Nove, che ha da poco concluso la stagione di Che Tempo Che Fa, era presente sugli spalti. Impegnato a tifare per Sinner, quando Fazio ha visto il ko non ha potuto far altro che mostrare la propria disperazione. E, in un filmato diffuso sui social, eccolo che si mette le mani sul volto, sposta il cappellino... Insomma, tutti gesti che fanno pensare a tanta, troppa, amarezza.

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