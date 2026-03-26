Cinema e teatro, i dati della rivincita

L’animazione cinese ha dominato la classifica con Ne Zha 2, superando i 2 miliardi di dollari, seguito dai blockbuster Disney/Pixar e dai live-action. Zootropolis 2 ha ottenuto 1,46 miliardi di dollari, Lilo & Stitch (live-action) 1,03 miliardi, Un Film Minecraft 958 milioni, Jurassic World: La Rinascita: 869 milioni, Dragon Trainer, 635 milioni. Poi ci sono il film sulla Formula 1 con Brad Pitt, con 631 milioni, Superman con 616 milioni, Mission: Impossible - The Final Reckoning: 595 milioni, Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito: 556-778 milioni. Proprio da Hollwood, ieri, dalle colonne di Variety, un divo come Ryan Gosling (che con il film di fantascienza attualmente nelle sale, Ultima Missione, sta facendo incassi grandiosi) ha detto una cosa importante, che non è compito degli spettatori mantenere aperti i cinema: «È nostro compito creare cose che valgano la pena di far uscire le persone di casa». Parole sante.

Dicono che siamo diventati ormai pigri, che guardiamo solo film in streaming o che ci piace stare sdraiati con il cellulare in mano, ma i dati dicono cose diverse. La gente esce, riempie le sale cinematografiche ma soprattutto quelle teatrali; i templii laici della cultura che durante e dopo il Covid hanno subito un declino sono tornati ai fasti del passato, o quasi. Una major come Universal annuncia per il 2027 una permanenza dei film nelle sale di sette settimane: segnale coraggioso e incoraggiante. Secondo i dati del box office mondiale, il 2025 ha registrato un andamento eccezionale, con incassi globali stimati intorno ai 33,5 miliardi di dollari, un incremento del +12% rispetto al 2024.

Il mercato italiano è più stabile. Il 2025 si è chiuso con circa 496 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2024 (+0,4%), con un forte peso del cinema nazionale (circa il 33% delle presenze): il trionfo di Buen Camino di Checco Zalone è sicuramente tra i più meritevoli dell’exploit. Nel 2024, la somma era di 494 milioni. Dunque viva Netflix, Paramount+, Prime, Hbo, Now e compagnia cantante, che vanno a gonfie vele, ma l’esperienza in sala resta sicuramente una grande attrattiva per il pubblico. L’iniziativa “Cinema Revolution” (prezzo dei biglietti nei mesi estivi di 3.50 euro per i film italiani ed europei) aveva dato parecchi frutti nel 2025. In due mesi, infatti, si registrava un totale di 7.3 milioni di euro; 1.1 milioni di biglietti venduti; +5,6% incassi e +4,3% presenze rispetto al 2024; +22,9% incassi e +20,9% presenze rispetto al 2023. Il teatro va ancora meglio. Anche perché bisogna proprio andare in sala per vedere uno spettacolo, mentre i film possono essere fruiti ovunque. In effetti ci sarà capitato di cercare un biglietto a ridosso di un evento e scoprire che era tutto esaurito.

Il settore teatrale italiano registra una forte crescita nei primi mesi del 2025, con una spesa complessiva di 324,9 milioni di euro, segnando un +11,5% rispetto al periodo precedente e 15,4 milioni di spettatori (+3,9%). Il settore prosa, lirica, musical è cresciuto del 17,2% nella spesa, con 1,6 milioni di spettatori e 57,3 milioni di euro di incassi in specifici segmenti nel rapporto 2024, con trend positivi confermati nel 2025. Nel 2025, il settore dello spettacolo in Italia continua a crescere, consolidando i risultati post-pandemia con oltre 4 miliardi di euro di incassi totali. A fine 2025, la Siae ha distribuito oltre 62 milioni di euro complessivi, in un anno record per le ripartizioni del settore cinema e spettacolo.

Andando indietro, nel 2024, vediamo che secondo i dati Siae i biglietti venduti sono stati 28,25 milioni con una spesa totale di 578,6 milioni di euro, per un numero di spettacoli offerti di circa 153mila. Rispetto al 2023 la differenza è stata di + 7,2% spettatori, +7% incassi e +4,5% spettacoli. Il 2023 è stato l’anno della ripresa dopo il Covid, il 2024 è l’anno del consolidamento e crescita reale. Crescono sia la domanda che l’offerta. Il settore è in piena salute, soprattutto in regioni come la Lombardia. Il Teatro alla Scala di Milano, per fare un esempio, ha chiuso il 2025 con incassi di biglietteria record, oltre i 40 milioni di euro (+7,3% rispetto al 2024). A questi si aggiunge il record di incassi del Museo che arriva a 3,4 milioni.