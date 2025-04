Papa, scatta una foto alla salma: chi finisce nella bufera

Tanti i fedeli accorsi per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Tra questi anche Nathaly Caldonazzo. L'attrice ed ex modella italiana ha però suscitato parecchie critiche. Colpa di una foto. La Caldonazzo ha infatti documentato la sua visita e il suo ultimo saluto al Santo Padre su Instagram con post e video. Una scelta che non è piaciuta ai fedeli, al punto da essere costretta a rimuovere tutto.

"Un saluto da vicino. Ciao Papa Francesco", ha scritto a corredo di uno scatto della sua salma. Scatto che ha subito scatenato la polemica: "Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. Rispetto zero", scrive un utente al quale ne fanno eco altri: "Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica". E ancora: "Non capisco il bisogno di fotografare un defunto".