25 Aprile e 1 maggio, 3 mete da sogno a 100 euro al giorno

Il ponte del 25 aprile (che cade di sabato) e quello del primo maggio (che cade di venerdì) offrono la possibilità, per chi ne ha voglia, di staccare un po' la spina e godersi del tempo libero lontano da casa. In questi casi, però, un problema può essere rappresentato innanzitutto dai costi che anche una semplice gita fuori porta implica. Le soluzioni, per fortuna, ci sono: puntare su itinerari non troppo lontani da casa che permettano di divertirsi o rilassarsi anche con un budget inferiore ai 100 euro al giorno; e muoversi in gruppo.

Tra le mete ideali per questo tipo di viaggi c'è, come spiega Leggo, Pesaro, Capitale della Cultura. Il suggerimento è di arrivare in treno e sfruttare la "Bicipolitana", una rete di percorsi ciclabili urbani e metropolitani, per muoversi tra i musei e il lungomare. Economica anche la pausa pranzo: la celebre "Pizza Rossini", con pomodoro, uova sode e maionese; o una crescia sfogliata costano pochissimo. Per chi ama la natura, invece, c'è il Parco del Monte San Bartolo, che consente di fare un trekking panoramico verso Fiorenzuola di Focara, offrendo viste panoramiche meravigliose, senza alcun tipo di costo. In caso di pioggia, si può sempre puntare verso i Musei Civici e Casa Rossini.