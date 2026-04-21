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25 Aprile e 1 maggio, 3 mete da sogno a 100 euro al giorno

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martedì 21 aprile 2026
25 Aprile e 1 maggio, 3 mete da sogno a 100 euro al giorno

2' di lettura

Il ponte del 25 aprile (che cade di sabato) e quello del primo maggio (che cade di venerdì) offrono la possibilità, per chi ne ha voglia, di staccare un po' la spina e godersi del tempo libero lontano da casa. In questi casi, però, un problema può essere rappresentato innanzitutto dai costi che anche una semplice gita fuori porta implica. Le soluzioni, per fortuna, ci sono: puntare su itinerari non troppo lontani da casa che permettano di divertirsi o rilassarsi anche con un budget inferiore ai 100 euro al giorno; e muoversi in gruppo.

Tra le mete ideali per questo tipo di viaggi c'è, come spiega Leggo, Pesaro, Capitale della Cultura. Il suggerimento è di arrivare in treno e sfruttare la "Bicipolitana", una rete di percorsi ciclabili urbani e metropolitani, per muoversi tra i musei e il lungomare. Economica anche la pausa pranzo: la celebre "Pizza Rossini", con pomodoro, uova sode e maionese; o una crescia sfogliata costano pochissimo. Per chi ama la natura, invece, c'è il Parco del Monte San Bartolo, che consente di fare un trekking panoramico verso Fiorenzuola di Focara, offrendo viste panoramiche meravigliose, senza alcun tipo di costo. In caso di pioggia, si può sempre puntare verso i Musei Civici e Casa Rossini.

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Un'altra opzione è rappresentata dalla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Utilizzando come base di partenza Cuneo, dove si può godere della cucina piemontese nelle piole del centro, ci si può poi dedicare al viaggio in treno. L'itinerario in questione attraversa le Alpi Marittime e scende verso il mare ligure, offrendo un incredibile scorcio dai finestrini. Per chi cerca il fresco della montagna e allo stesso tempo il primo sole della Riviera, ignorando le code in autostrada, ecco la soluzione: si può scendere per esplorare i sentieri della Val Roya o visitare borghi come Dolceacqua.

Infine, sempre su suggerimento di Leggo, ecco Pietrasanta, la località che permette di godersi la Toscana e il mare senza prezzi eccessivi. Tra le sue "offerte", gallerie d'arte e sculture monumentali accessibili a tutti gratuitamente nel centro storico. Dalla cittadina, poi, è possibile raggiungere le spiagge di Marina di Pietrasanta in bicicletta e puntare sulle zone di spiaggia libera per evitare i costi degli stabilimenti. Per quel che riguarda il cibo, si potrebbe organizzare un pic-nic sul mare con un panino con la finocchiona o una porzione di cecina. 

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