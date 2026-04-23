Meteo, pioggia e temporali il 1° maggio: oggi i modelli spaventano

Occhio alle previsioni meteo. Almeno per chi sta già pensando a una gita fuori porta. Sì, perché se questo fine settimana sarà segnato da tempo in prevalenza soleggiato e da temperature di nuovo in aumento, lo stesso non si può dire di settimana prossima. Stando a 3B Meteo, nei prossimi giorni dovrebbe tornare l'instabilità e un nuovo calo termico, proprio in coincidenza con il ponte del primo maggio. A oggi - spiegano i meteorologi - l'ipotesi più probabile è un marginale coinvolgimento dello Stivale, già a partire da lunedì, quando si avvertirebbe un certo incremento dell'instabilità sul Triveneto, in particolare sulle aree alpine e su quelle adiacenti. Risultato? Pioggia e calo delle temperature.

Ecco allora le previsioni dettagliate per venerdì 1 maggio:

Nord - Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nuvoloso con locali aperture sulle Murge e sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Coperto con pioggia moderata altrove.