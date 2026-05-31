Milan, sbando totale: via anche Pulisic, prime rovinose conferme

Non solo Leao, Modric e Rabiot. In un Milan sempre più allo sbando potrebbe andarsene anche Christian Pulisic, probabilmente il pezzo più pregiato della rosa. Un possibile addio che avrebbe il sapore della disfatta, del crollo totale per il club rossonero che, dopo aver azzerato vertici societari e allenatori, non ha ancora mosso un passo per definire il suo futuro.
Le parole dell'attaccante statunitense che arrivano dal ritiro della nazionale Usa alimentano interrogativi e timori tra i tifosi. Alla vigilia dell'amichevole contro il Senegal, Pulisic ha tracciato un bilancio amaro dell'ultima stagione vissuta in rossonero: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".
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Parole che, nel pieno della crisi milanista, suonano come un campanello d'allarme. Il futuro dell'ex Chelsea resta infatti tutto da scrivere. Il contratto scade nel giugno 2027 e i colloqui per il rinnovo, avviati nei mesi scorsi, non hanno prodotto passi avanti concreti.
Secondo le indiscrezioni, il nodo principale riguarda l'ingaggio. Pulisic percepisce circa 4 milioni di euro a stagione e avrebbe avanzato richieste molto più elevate rispetto agli attuali parametri societari. Una distanza che, almeno per il momento, impedisce di arrivare a un'intesa.
L'attaccante americano, comunque, respinge ogni critica sul proprio atteggiamento: "Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta".
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Il club continua a considerarlo una figura centrale sia sul piano tecnico sia su quello dell'immagine internazionale del club. Per questo motivo il Milan proverà nuovamente a sedersi al tavolo delle trattative. Molto dipenderà anche dal nuovo progetto sportivo, dall'allenatore che verrà scelto e dalle garanzie che la società saprà offrire. Intanto, però, anche il nome di Pulisic finisce nell'elenco dei possibili partenti: in caso di addio la finestra per cederlo sarebbe quella del calciomercato estivo che si sta aprire, poiché la possibilità di perderlo al termine del prossimo anno a parametro zero deve essere evitata in ogni modo.