Milan, sbando totale: via anche Pulisic, prime rovinose conferme

Non solo Leao, Modric e Rabiot. In un Milan sempre più allo sbando potrebbe andarsene anche Christian Pulisic, probabilmente il pezzo più pregiato della rosa. Un possibile addio che avrebbe il sapore della disfatta, del crollo totale per il club rossonero che, dopo aver azzerato vertici societari e allenatori, non ha ancora mosso un passo per definire il suo futuro.

Le parole dell'attaccante statunitense che arrivano dal ritiro della nazionale Usa alimentano interrogativi e timori tra i tifosi. Alla vigilia dell'amichevole contro il Senegal, Pulisic ha tracciato un bilancio amaro dell'ultima stagione vissuta in rossonero: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".