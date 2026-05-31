Jannik Sinner, la teoria di Gramellini: "Qualcosa si è spento dentro. E forse Flavia Pennetta..."

Da Wimbledon 2024 agli Australian Open, passando per Cincinnati, Shanghai e Roma, Gramellini ricorda i momenti in cui Sinner si è ritrovato improvvisamente senza energie , tra sudorazione, tremori, crampi e affaticamenti inspiegabili. Episodi che, rimarca il conduttore, si sono manifestati più volte nel corso della sua carriera recente.

Il punto di arrivo di questo racconto è proprio la sconfitta di Parigi. Secondo Gramellini, il problema non è stato tecnico né legato alla qualità del gioco: "Non hai perso perché hai giocato male, hai perso perché arrivato a un game da una facilissima vittoria ti sei piegato improvvisamente su te stesso".

Da qui la riflessione conclusiva. Per il giornalista, a tradire il campione azzurro sarebbe stato qualcosa di sfuggente, che ancora non è stato individuato: "Qualcosa si è spento dentro. Qualcosa provocato dalle alte temperature, e la carnagione chiara e i capelli rossi non aiutano ad affrontare un mezzogiorno di fuoco, ma cosa sia esattamente questo qualcosa nessuno lo sa". Forse un attacco di panico, ricorda Gramellini evocando una vecchia frase di Flavia Pennetta.

In ogni caso, proprio questa fragilità per Gramellini rende la storia del "rosso" ancora più affascinante. "La tua precarietà se da un lato ci preoccupa, dall'altra aggiunge fascino alla tua epopea". "Il tuo essere rimasto comunque in campo ti rende un campione e un uomo completo. Non sarai invincibile, ma resti irraggiungibile", conclude Gramellini.