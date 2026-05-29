Cruciani e Parenzo, "viva el Duche!": caos in piazza, sinistra in tilt

Anche quest’anno David Parenzo e Giuseppe Cruciani hanno portato in trasferta, settimana scorsa, la Zanzara al “Festival dell’Economia di Trento”. E durante lo show, i protagonisti del fortunato programma radiofonico hanno intonato con il pubblico la hit “Everybody viva el Duche”. Il video, rilanciato sui social, ieri ha acceso una forte polemica a sinistra, dove si contestava il duo Cruciani-Parenzo.

Il profilo Alekos Prete, ad esempio, scriveva: «Ma quindi, fatemi capire. Al raduno de La Zanzara - programma di punta di Radio 24, emittente di proprietà del Sole 24 Ore, cioè di Confindustria, la casa della borghesia industriale e del capitalismo “libbberale” - la folla intona “Everybody viva il Duce” con Cruciani?». Sotto, una sfilza di commenti che accusano più o meno velatamente di fascismo i conduttori, anche se la canzone è chiaramente una parodia che scherza sul fascismo e non inneggia al regime.