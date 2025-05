Andrea Nadalini ad Affari Tuoi? Chi è davvero: "Una star"

Andrea Nadalini, 35 anni, originario di Bologna, è il nuovo concorrente di Affari Tuoi dall’Emilia-Romagna, subentrato a Valentina nella puntata del 28 maggio, presentata da Stefano De Martino. Di professione si occupa di parafulmini, un mestiere che ha ispirato la produzione a introdurlo con uno stacchetto musicale a tema, con il suono di un tuono, che potrebbe diventare la sua “sigla” personale. La sua entrata ha suscitato entusiasmo sui social, con numerosi commenti positivi, specialmente dal pubblico femminile.

Appassionato di sport, Andrea gioca come atleta nei Guelfi Firenze, squadra dell’Italian Football League, ed è seguito da un coach personale, Giulio. Sui social, dove è attivo con l’account Instagram “nadalo90” e oltre 1000 follower, condivide la sua passione per i viaggi attraverso una pagina gestita con amici, “the_italian_odyssey”. Qui pubblica contenuti di viaggi in destinazioni come Giappone, Portogallo e Giordania. Non è chiaro se sia attualmente fidanzato: fino a un paio di anni fa, sui suoi profili comparivano foto con una ragazza di nome Giorgia, ma non ci sono informazioni recenti sulla sua vita sentimentale.

La sua partecipazione ad Affari Tuoi ha subito catturato l’attenzione, rendendolo un concorrente apprezzato e seguito, grazie al suo carisma e alla sua storia personale, che unisce un lavoro particolare, lo sport e l’amore per l’avventura. Una vera star dei social.