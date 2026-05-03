Affari Tuoi, clamoroso: chi è la sorella di Magdalena, De Martino sconvolto

Oggi, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Lei si chiama Sofia, viene dalla provincia di Fermo e nella vita è una insegnante di lettere, oltre che una cantante.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Magdalena, viene dalla provincia di Bolzano e nella vita è una studentessa di Scienze della formazione. Come ha notato il padrone di casa, la concorrente somiglia tantissimo a Elodie, tranne che per il colore dei capelli. Lei ha deciso di partecipare insieme a sua sorella. Lei si chiama Caroline e vive a Sesto, la città natale di Sinner le due hanno giocato col pacco numero 8. Ma c'è una curiosità: le due sono sorelle di Dorothea, grande campionessa di biathlon.

Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "No vabbè parlano di Dorothea come se fosse una sconosciuta al mondo", "Oh ma una brutta in famiglia nemmeno con il lanternino...", "In che senso la sorella di Dorothea Wierer concorrente di affari tuoi ?!? Ma Stefano poi che lo dice così?!", "Per una volta che guardo e gioca la sorella di Dorothea Wierer".

