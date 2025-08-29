Libero logo
Bruce Willis, "si è trasferito in un'altra casa": la decisione

Bruce Willis si sarebbe trasferito in una casa lontano dalla famiglia: a dirlo la moglie, Emma Heming, che qualche tempo fa aveva fatto sapere che l'ex attore stesse bene nonostante il suo cervello stesse "cedendo" così come la sua capacità di comunicazione con il mondo esterno. Nella nuova dimora, Willis vivrebbe con un team di badanti 24 ore su 24 sette giorni su sette. La scelta del trasferimento sarebbe dovuta al peggioramento del suo stato di salute mentale. "È stata una decisione difficile da prendere - ha spiegato la moglie in un'intervista con Diane Sawyer della Abc -. Ma è quello che lui avrebbe voluto per le sue figlie".

Come annunciato dalla famiglia nel 2023, la star di Die Hard soffre da tempo di una forma di demenza progressiva: "Bruce avrebbe voluto che Mabel e Evelyn vivessero in una casa pensata per i loro bisogni, non i suoi", ha sottolineato la moglie dell'attore. La seconda casa in cui Willis abita ora è vicina alla casa di famiglia. Cosa che permette alle figlie, che hanno 13 e 11 anni, di vedere il padre "spesso". L'attore ha avuto altri tre figli, ormai adulti, con Demi Moore: Rumer di 37 anni, Scout di 34, e Tallulah di 31. 

