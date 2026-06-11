Ore 14, Milo Infante: "Ho sempre ragione io", l'ultima bordata alla Rai

Continua a far discutere l'addio di Milo Infante alla Rai. Il conduttore, che lascia Viale Mazzini dopo oltre vent'anni, ha salutato l'azienda con un velo di polemica al termine dell'ultima stagione di Ore 14, programma da lui stesso ideato, che, in poco tempo è diventato uno dei format più seguiti di Rai 2. Ora Infante approderà a Mediaset, dove, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe condurre un appuntamento quotidiano su una delle principali reti del gruppo.

A documentare il discordo di addio del conduttore è stata Monica Leofreddi, collega e amica di lunga data, che ha postato su Instagram le immagini della festa organizzata per salutare Infante. "Vorrei dire poche ma sentite parole", ha esordito il conduttore. "Intanto grazie perché siamo riusciti a portare a termine una stagione con il segno più davanti. Certe cose si possono dire, altre un po' meno. In questa stagione 2025/2026 avremmo voluto avere più tempo per salutarci e dirci un po’ di cose. Ma alla fine quello che conta è, come recita la maglietta, che "ho sempre ragione io". Il riferimento è alle t-shirt indossate dai presenti con il volto di Infante stampato e la scritta "Hai sempre ragione tu".