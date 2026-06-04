La vita di Guareschi ora diventa un film

Si intitola Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano, il film o, meglio, il “biopic” dedicato alla vita del papà di Peppone e don Camillo, al centro del convegno voluto dall’onorevole Raoul Russo al Senato, dal titolo “Giovannino Guareschi, giornalista per la libertà”. Marco Ferrazzoli, giornalista e scrittore (che sta preparando un altro volume su Guareschi) e sceneggiatore del film, ha moderato gli interventi, aperti dai saluti del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ricordato la condanna che subì Guareschi per diffamazione, a seguito della querela sporta da Alcide De Gasperi dopo la pubblicazione, sul Candido, di due lettere a firma «Degasperi», di cui nessuno ha mai stabilito la non autenticità, nelle quali l’allora esponente del Cln chiedeva agli alleati il bombardamento della periferia di Roma: «Il fatto che portò Guareschi in carcere per 409 giorni, oggi per Report» ha detto La Russa «sarebbe stato considerato quasi banale.

Quella fu una condanna ingiusta, che si andò a sommare a quella a otto mesi e sospesa, rimediata per la vignetta sui vini del presidente Einaudi. Guareschi sapeva il rischio che correva, sia durante il processo, che prima della prigionia nel lager nazisti, dove venne internato per aver rifiutato di continuare la guerra a fianco dei nazisti, lager da dove scrisse pagine indimenticabili. Qui, nel dramma della prigionia», ha concluso il presidente del Senato «ha iniziato a pensare come raccontare il suo “Mondo piccolo”, quello di don Camillo e Peppone, che va ben oltre la pianura emiliana: è il piccolo mondo di tutta l’Italia, nel quale Guareschi ci ha insegnato che il rispetto fra le persone travalica le ideologie. Peppone e don Camillo sono sì agli antipodi, ma rimangono contraddistinti da una grande umanità e vorrei che questa umanità nelle contrapposizioni vivesse anche oggi».