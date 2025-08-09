Olly nella bufera: "Cafone", "maleducato". Come ha ridotto il ristorante

L'artista e gli amici hanno lasciato così il ristorante dopo una cena. E per Alessandro Rosica, che pubblica lo scatto incriminato, non sarebbe neppure la prima volta: "Non si smentiscono mai, per non parlare del dopo in hotel. Vivono senza regole e rispetto per nessuno. Soprattutto per le donne, che usano a turno e poi umiliano bloccandole ovunque".

Olly l'ha combinata grossa. Il cantante vincitore di Sanremo ha indignato, e non poco, il popolo del web. A incastrarlo è una foto che circola sui social: una tavola lasciata in condizioni disastrose dopo una cena al ristorante. Qui si vedono bicchieri rotti, vino versato ovunque, caffè rovesciato a terra e sigarette sparse lungo la tavolata.

"Pure maleducazione", "Fama e maleducazione vanno di pari passo", "Sei un cafone", "Diventano famosi cani e porci", sono solo alcuni dei commenti piovuti su X. E ancora: "Pessimo esempio", "Irrispettoso e vergognoso", "I soldi non possono comprare dignità e rispetto". Ma Olly non è l'unico a sollevare il polverone. Come lui ha fatto discutere Belen Rodriguez. La showgirl, fregandosene del divieto, ha spostato un birillo in strada e con la sua auto è passata dando il via a una discussione accesa con il benzinaio.